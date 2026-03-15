Визит французского представителя в Москву для обсуждения украинского урегулирования изначально был обречен на провал. Такое мнение в беседе с интернет-изданием « Абзац » высказал политолог, кандидат философских наук Юрий Кот, комментируя информацию от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о состоявшихся контактах.

По словам эксперта, европейские политики продолжают жить в иллюзорном мире, не замечая, что глобальная реальность кардинально изменилась. Они пытаются диктовать Москве условия, будучи уверенными в своей правоте, но не учитывают объективных обстоятельств.

«Европейцы живут прежними фантомным мироощущением, не замечая того, что мир изменился. Сегодня весь коллективный Запад хочет диктовать условия, будучи уверенным, что Россия должна на них согласиться. Независимо от их переговорной позиции, ВС РФ могут решить задачу недипломатическим путем. В объективной реальности русская армия наступает. Готовность к переговорам — это жест доброй воли Москвы, но должны быть соблюдены все наши интересы. Однако Париж, Лондон и Берлин не способны их учитывать, потому что живут в другой реальности», — рассказал Кот.

Политолог подчеркнул, что российская армия успешно продвигается на фронте, а значит, у Москвы есть все возможности для достижения поставленных целей и без участия в переговорном процессе. Попытки западных столиц вести диалог с позиции силы или ожидание, что Россия согласится на невыгодные для себя условия, не имеют под собой оснований. Реальность, по словам эксперта, такова, что любое обсуждение может вестись только на условиях, учитывающих интересы национальной безопасности РФ.

