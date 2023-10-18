Посол Израиля заявила о неготовности всех сторон на Ближнем Востоке к мирным переговорам

Родика Радиан-Гордон, посол Тель-Авива в Испании, считает, что сейчас неподходящее время, чтобы выдвигать мирные инициативы.

По ее мнению, сейчас ни одна из сторон, участвующих в развязавшемся конфликте, не готова к мирному урегулированию. В частности, у ЦАХАЛ еще есть цели, которых она должна обязательно достичь.

«Не думаю, что сейчас подходящее время. Мы находимся на этапе войны, цель которой - уничтожить ХАМАС», - указала она в своем интервью испанскому изданию 20minutos.

Ранее Россия выдвигала в Совбезе ООН свою резолюцию по прекращению огня на Ближнем Востоке. Документ не был одобрен, он не смог набрать 9 голосов за него от членов Совета Безопасности.