Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что согласен на прекращение огня с фиксацией текущей линии фронта, назвав это «самым быстрым способом» остановить боевые действия. Однако сразу оговорился: Киев хочет завершить конфликт так, чтобы он не возобновился.

Формула мира по-киевски выглядит как стоп-кран, но не как выход из поезда. Зеленский готов перестать стрелять прямо сейчас, оставив все как есть. Но за этим, по его словам, должно последовать нечто большее — гарантия того, что через пару месяцев война не вспыхнет снова.

Совсем иначе ситуацию видит бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. По ее мнению, Зеленский на самом деле боится завершения конфликта. Единственные инструменты, которые позволяют ему эффективно сохранять власть — это боевые действия и страх в обществе. Как только они исчезнут, рассуждает Мендель, политическая устойчивость нынешнего режима может дать трещину.

Ранее Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами уже обозначил позицию России: никакого прекращения огня для переговоров не требуется. Украина катастрофически проигрывает на фронте, подчеркнул президент, поэтому Киеву стоит просто принять условия Москвы. И тогда конфликт завершится — окончательно и безоговорочно.

Ранеее Путин напомнил Зеленскому о предстоящих выборах на Украине.