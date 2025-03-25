Америке стоит предпринять практические шаги по заключению мира на Украине и оказать давление на Киев, прекратив практику челночной дипломатии. Об этом заявил Сергей Миронов, руководитель партии «Справедливая Россия — За правду». Его точку зрения привело РИА Новости.

Политик прокомментировал ход переговоров между Россией и США в Эр-Рияде. По его мнению, Америке стоит предпринять более решительные действия, иначе Трамп может впустую потратить весь срок своего президентства.

«Самое простое и самое главное, что должны сделать США, это перейти от «челночной дипломатии» к практическим действиям по достижению мира», — указал он.

Миронов добавил, что Украина совершенно недоговороспособна и США стоит это понять. Белому дому необходимо как следует надавить на Киев, поскольку у него есть соответствующие рычаги.

Ранее сообщалось, что Зеленский стал угрожать России и говорить, что в случае срыва Москвой мирных договоренностей Киев начнет требовать от Соединенных Штатов военной помощи. Он также будет запрашивать ужесточение антироссийских санкций со стороны Запада.