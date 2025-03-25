Зеленский пригрозил России на случай срыва мирных договоренностей

Если Россия сорвет соглашение о перемирии, то Киев начнет требовать от Соединенных Штатов оказания военной помощи. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский. Видео его выступления выложено на YouTube-канале издания «Общественное».

По словам главы киевского режима, в случае срыва мирных договоренностей по вине Москвы правительство Украины обратится к США за военной помощью. Киев потребует от Белого дома поставок новых вооружений, а также ввода еще более жестких антироссийских санкций.

Зеленский добавил, что США и Украина договорились о безопасности торгового судоходства в Черном море, а также о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры. По его словам, скоро состоится новый раунд переговоров, он может пройти в самом ближайшем времени.

Ранее Кремль озвучил условия, на которых заключена сделка по Черному морю. По утверждению его представителей, договоренности должны вступить в силу после того, как будут сняты ограничения на поставки в Россию сельхозтехники. Помимо этого, ограничения должны быть отменены на поставки иных товаров, которые задействованы в производстве продовольствия и удобрений.