Миронов: СРЗП готова выдвинуть Путина президентских на выборах-2024

«Мы будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это и проголосовали на съезде, что мы не поддержим, а выдвинем как от нашей партии. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть нам это не мешает», - сказал Миронов, его цитирует РИА Новости.