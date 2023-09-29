Миронов: СРЗП готова выдвинуть Путина президентских на выборах-2024
Фото: [© РИА Новости / Евгений Биятов]
Российская партия «Справедливая Россия - За правду» (СРЗП) намерена предложить действующему лидеру России Владимиру Путина свою поддержку в качестве выдвижения его кандидатом в президенты РФ на выборах в 2024 году, заявил лидер политсилы Сергей Миронов.
К слову, на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре Путин пояснил журналистам, что намерен говорить о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты после того, как парламент в конце 2023 года назначит точную дату выборов.
«Мы будем не то что поддерживать, мы выдвинем Владимира Владимировича Путина. Мы же за это и проголосовали на съезде, что мы не поддержим, а выдвинем как от нашей партии. Он пойдет скорее всего как независимый. Но выдвинуть нам это не мешает», - сказал Миронов, его цитирует РИА Новости.
Напомним, Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией.