Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией. Соответствующий документ размещен на официально портале правовой информации 28 сентября.

Таким образом, указ вносит изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли в этих региона с 23 по 27 сентября 2022 года. Перед этим Путин сообщил, что Россия поддержит решение о своем будущем, которое примут жители регионов.

За вхождение в состав РФ в ЛНР проголосовали 98,42% жителей, в ДНР – 99,23%, в Херсонской области – 87,05%, а в Запорожской – 93,1%.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о включении в состав РФ новых территорий, а 5 октября – подписал соответствующие законы.

Ранее мы сообщали, что 30 сентября станет в Херсонской области нерабочим в связи с празднованием годовщины воссоединяя с Россией.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Она началась 24 февраля 2022 года. Путин к одним из главных ее целей отнес денацификацию, демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей Донбасса.