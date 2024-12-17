Мирошник назвал доказательства погибшего Кириллова слишком угрожающими

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник прокомментировал трагическую гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ.

Утром, 17 декабря, на Рязанском проспекте в Москве раздался взрыв, унесший жизнь Кириллова и его помощника. По данным следствия, в отношении военачальника был совершен теракт. Взрывное устройство, предварительно, прикрепленное к самокату, находившемуся у подъезда Кириллова, сработало дистанционно.

В своем телеграм-канале Мирошник выразил мнение, что выводы генерала могли быть для кого-то угрозой.

«То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для "кого-то" слишком болезненным и угрожающим», — написал он.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по трем статьям — 105 (убийство), 205 (теракт) и 222 (незаконное приобретение, хранение, перевозка или сбыт оружия) УК РФ.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, кому был выгоден теракт, совершенный против Игоря Кириллова, а также об обстоятельствах трагедии.