Глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер в интервью немецкой газете Welt am Sonntag высказался о возможности размещения в будущем «миссии с мандатом ООН» на Украине с целью обеспечения перемирия в случае его достижения.

Данное заявление в своем телеграм-канале прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. У него вызывало удивление, почему идеи о «мирных контингентах» не появились в Германии в период подготовки «украинского контрнаступа» и формирования немцами «танковой коалиции» для Зеленского.

Идеи о «миротворцах» нацелены на то, чтобы защитить киевский режим от поражения «псевдогуманными методами», заключил Мирошник.

Ранее сообщалось о том, что военный эксперт Литовкин спрогнозировал итоги встречи Путина и Трампа.