Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что получает сигналы от российского лидера Владимира Путина о готовности встретиться. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, пока говорить о конкретных итогах рано. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что прежде всего встреча еще определенно не запланирована, несмотря на заявления обеих сторон о готовности к ней.

По мнению эксперта, возможность значительных подвижек после встречи также неопределенна, поскольку беседа может носить формальный характер, предназначенной для того, чтобы стороны обозначили свои требования, обменялись рукопожатиями и разошлись. А остановка украинского конфликта является очень сложной задачей, поскольку вопрос в том, на чьих условиях это будет сделано.

Он добавил, что с западной стороны нередко звучат заявления о заморозке конфликта на линии соприкосновения, создании демилитаризованной зоны и вводе миротворцев, при этом миротворцев может вводить только Совет безопасности ООН и только с согласия России. Москва не согласится на условия, не учитывающие ее национальные интересы и не обеспечивающие долгосрочную безопасность.

Литовкин добавил, что Трамп маловероятно пойдет вразрез с интересами американского ВПК, поэтому поставки вооружения продолжатся, несмотря на то что он будет стараться переложить основные расходы на Европу, однако полностью прекратить военную поддержку Трамп не сможет, этого просто не позволят.

Ранее сообщалось, что на Украине удивились затягиванию встречи Путина и Трампа.