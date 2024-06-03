Швейцарское руководство присоединилось к санкциям в отношении России, когда согласилось на проведение саммита по формуле мира украинского лидера Владимира Зеленского. Таким образом, Швейцария отреклась от своего нейтралитета. Соответствующее заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, его слова передает издание «Известия» .

Дипломат заявил, что швейцарские власти указали и подтвердили свою приверженность украинской стороне, согласившись на проведение данного мероприятия. Учитывая такие условия, о нейтральности и непредвзятости речи не может идти, подчеркнул он.

Мирошник также заявил об ангажированности швейцарских властей на фоне проведения данной встречи. Он выразил мнение, что мероприятие все равно не сможет привести к урегулированию конфликта.

Ранее политолог Зудин выразил мнение, что отказ Китая от конференции в Швейцарии является поражением для Соединенных Штатов.