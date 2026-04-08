Миротворец ударил первым: эксперт заявил, что Трамп обещал мир, а начал войну с Ираном спонтанно

В эфире радио Sputnik известный политолог Дмитрий Саймс высказал резкое суждение о внешнеполитическом развороте Дональда Трампа. По его словам, американский президент пришел к власти под флагом предотвращения надвигающейся ядерной катастрофы — именно к ней, как считал сам Трамп и его избиратели, вели Соединенные Штаты их бесконечные военные интервенции в других странах. Но в итоге, констатирует Саймс, Трамп не только не остановил этот опасный курс, а сам начал войну с Ираном.

Парадокс ситуации становится еще очевиднее, если вспомнить предвыборные обещания нынешнего главы Белого дома. Саймс напоминает: тема миротворчества была для Трампа не просто проходным пунктом программы, а одной из центральных, ключевых тем, которую он постоянно и с пафосом повторял американскому избирателю. Еще два месяца назад, подчеркивает политолог, главной гордостью Трампа были разговоры о том, как он заслужил Нобелевскую премию мира и как он уладил — якобы — восемь мировых конфликтов. Это был его образ, его бренд, его козырь. И вдруг — откуда ни возьмись — это нападение на Иран. Полный разрыв и с собственной риторикой, и с ожиданиями тех, кто голосовал за него именно как за миротворца.

Особую тревогу у Саймса вызывает то, как именно была начата эта война. По его словам, военная операция США выглядит абсолютно спонтанной — как будто решение принималось не после глубокого анализа, а в режиме нервного импульса. Политолог обращает внимание на то, что разведка не оповещала Трампа о создании Ираном ядерного оружия — того самого, ради предотвращения которого, по идее, и стоило бы начинать большую войну. Не было и данных о подготовке Тегераном каких-либо террористических актов, которые требовали бы немедленного военного ответа. То есть классических casus belli, поводов к войне, которые обычно предъявляет мировому сообществу нападающая сторона, просто не существовало.

Таким образом, Трамп, который обещал спасти мир от ядерной катастрофы, порожденной интервенциями его предшественников, сам нанес удар по стране, которая до этого не давала для этого формальных поводов. Миротворец, еще вчера примерявший Нобелевскую премию, сегодня начинает войну — спонтанно, без разведывательных обоснований и без внятной причины на поверхности. И это, по мнению Саймса, не просто смена курса, а глубочайший разрыв с собственной идентичностью, который ставит под вопрос не только будущее Ближнего Востока, но и предсказуемость самого Вашингтона.

