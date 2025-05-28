Газета Mirror, ссылаясь на украинские источники, сообщила , что возможное решение президента США Дональда Трампа об отмене ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории будет носить символический характер, поскольку аналогичное разрешение было выдано еще при администрации Джо Байдена.

Kyiv Post, ссылаясь на западных чиновников, ранее сообщал, что Трамп рассматривает возможность снятия ограничений на использование американского оружия Украиной, которые были введены при его предшественнике.

В публикации говорится, что Украина получила разрешение наносить удары по российским военным объектам значительно раньше, однако это не было предано широкой огласке, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией.

Фактически, отмена Трампом любых ограничений на применение оружия будет иметь чисто символическое значение, поскольку администрация Байдена уже сняла их, предостерегая при этом от необдуманных действий, сообщает издание. Согласно информации издания, США фактически разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории еще в ноябре 2024 года.

Ранее сообщалось, что вопрос о поставках ракет Taurus Украине не будет решен во время визита Зеленского в ФРГ.