Германия пока не будет передавать Украине ракеты дальнего поражения Taurus, пишет немецкое издание Bild. Отмечается, что согласования о поставках этого оружия не будет даже во время визита главы киевского режима Владимира Зеленского в ФРГ.

В понедельник, 26 мая, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин снимает все ограничения на дальность поставляемого оружия для Киева. По его словам, аналогичные решения приняли Великобритания и Франция.

Тем не менее, как пишет Bild, Германия все-таки продолжает воздерживаться от поставок Taurus — оружия с дальностью поражения более 500 км.

Стоит отметить, что Украина надеялась на поставки Taurus еще со времен Олафа Шольца — он занимал должность канцлера ФРГ с 2021 по 2025 годы, однако получил отказ Берлина на передачу этого оружия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о дальнобойном оружии для Украины, отметив, что такое решение может стать эскалацией конфликта.