Миршаймер об Украине: "Эта висящая в петле страна обречена"

Западные литеры уже не отрицают, что Украину ждет поражение в военном противостоянии с Россией.

Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Украина находится в большой беде, а сами украинца висят в петле, сказал он.

Россия же в самом выгодном положении, поэтому может диктовать условия как на фронте, так и за столом переговоров, считает эксперт.

Если Украина и Европа заявляют об обратном, это не значит, что данный подход соответствует реальности, пояснил профессор.

"Эта висящая в петле страна обречена", — заключил Миршаймер.

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами 2 июня.