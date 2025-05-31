Миршаймер об Украине: "Эта висящая в петле страна обречена"
Происходящее на Украине вызвало панику в США
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Западные литеры уже не отрицают, что Украину ждет поражение в военном противостоянии с Россией.
Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Украина находится в большой беде, а сами украинца висят в петле, сказал он.
Россия же в самом выгодном положении, поэтому может диктовать условия как на фронте, так и за столом переговоров, считает эксперт.
Если Украина и Европа заявляют об обратном, это не значит, что данный подход соответствует реальности, пояснил профессор.
"Эта висящая в петле страна обречена", — заключил Миршаймер.
Ранее сообщалось о том, что Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами 2 июня.