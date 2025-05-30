Эрдоган позвонил Зеленскому перед переговорами 2 июня

Перед новым раундом российско-украинских переговоров турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил лидеру Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, Эрдоган в преддверии новой встречи в Стамбуле выразил надежду, что будет обсуждаться прекращение огня, добавив, что турецкая сторона выступает за продолжение диалога.

Также Эрдоган отметил, что турецкая сторона продолжит прилагать усилия для того, чтобы был достигнут прочный и справедливый мир между Россией и Украиной, а также обратил внимание и на тот факт, что проведенный обмен пленными между двумя сторонами произошел в кратчайшие сроки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о возможности мира на Украине уже завтра.