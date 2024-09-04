СМИ: Макрон назначит нового премьер-министра в среду

Французский президент Эммануэль Макрон в среду, 4 сентября, назначит нового главу правительства после нескольких недель переговоров с различными политическими фракциями, сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

Прошло семь недель с тех пор, как глава государства принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, и Франция продолжает оставаться без нового кабинета министров.

Пятьдесят дней без руководства — это рекорд для Пятой республики после войны.

«Объявление имени нового премьер-министра, назначенного Эммануэлем Макроном, ожидается в конце дня», — говорится в сообщении.

Ожидается, что официальное заявление будет опубликовано Елисейским дворцом с 17 до 20 часов по местному времени (с 18:00 до 21:00 мск), сообщает BFMTV.

Телеканал также напоминает, что наиболее вероятным кандидатом на пост премьера остается председатель совета региона О-де-Франс и член партии «Республиканцы» Ксавье Бертран.

Ранее сообщалось, что Путин согласился на упрощение виз для иностранцев.