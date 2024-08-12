Мишустин назначил нового директора департамента регионального развития РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность директора департамента регионального развития Правительства Российской Федерации Вадима Васильева. Об этом стало известно в понедельник, 12 августа, из соответствующего распоряжения.

«Назначить Васильева Вадима Викторовича директором департамента регионального развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в приказе.

В октябре 2022 года Вадим Васильев занял пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Ранее работал помощником заместителя председателя Правительства Российской Федерации в Аппарате Правительства Российской Федерации.

В 2016 году Васильев получил чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса.

Ранее сообщалось о том, что председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента строительства Правительства РФ и освободил от этой должности Максима Степанова.