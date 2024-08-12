Премьер-министр Мишустин: Иванова назначена директором департамента строительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин снял с должности экс-директора департамента строительства Правительства РФ Максима Степанова и назначил Светлану Иванову вместо него. Об этом стало известно в понедельник, 12 августа, из соответствующих распоряжений.

Сообщается, что Степанов переходит «на другую работу».

Максим Степанов работал в Госдуме с 2011 года, пост директора департамента регионального развития и инфраструктуры Правительства РФ он занял в 2020 году, ранее трудился в Думе в качестве первого замглавы департамента градостроительной политики Москвы.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин объявил новый порядок выплат участникам СВО. Он увеличил вдвое выплату для контрактников — до 400 тысяч рублей.