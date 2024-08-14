Мишустин снял Разуваеву с должности главы Росмолодежи

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин снял Ксению Разуваеву с поста руководителя Росмолодежи по ее просьбе. На ее место временно назначен Денис Аширов. Об этом стало известно в среду, 14 августа, из соответствующего документа, опубликованного на портале правовых актов.

Разуваева пояснила в своем телеграм-канале, что приняла такое решение по личным семейным обстоятельствам.

«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства — им я должна посвятить большую часть своего времени. И понимаю, что это не должно быть в ущерб работе», — поделилась экс-глава Росмолодежи.

Ксения Разуваева возглавляла Росмолодежь с 17 мая 2021 года, до этого она три года занималась проектами в сфере молодежной политики вместе с командой первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.

Новый врио главы Росмолодежи Денис Аширов два года работал заместителем Разуваевой, с прошлого года он стал главой московского штаба «Молодой Гвардии Единой России».

Ранее сообщалось о том, что в этом году реализуют один из проектов Росмолодежи в сфере бизнеса — пройдет Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России».