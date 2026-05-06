Политолог раскрыл, почему Порошенко смог покинуть Украину только с третьей попытки

Экс-президент Украины Петр Порошенко*, включенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, смог уехать с Украины только с третьей попытки. Этот эпизод в условиях военного положения и жесткого контроля за перемещениями вряд ли можно назвать случайным, считает политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий. В беседе с «ФедералПресс» он объяснил, о чем говорит эта история.

Когда бывший президент, сохраняющий фракцию в парламенте и устойчивую международную сеть контактов, сталкивается с блокировкой выезда, это говорит о крайне высокой степени напряженности внутри элит, пояснил Булавицкий. Важна привязка к моменту: события разворачивались в период острых дискуссий вокруг мобилизации и перестановок в силовом блоке. Именно в такой момент власть чувствительна к жестам, способным продемонстрировать способность контролировать ключевых оппонентов. Конкуренция между политическими группами обостряется, и любое перемещение начинает восприниматься через призму борьбы за влияние и ресурсы.

Сам факт, что третья попытка все же оказалась успешной, указывает на избирательность контроля — способность ситуативно включать и выключать «зеленый коридор», не прибегая к формальным запретам. Возникает вопрос: было ли это результатом негласного торга, внешнего звонка или холодного расчета, при котором временное отсутствие оппонента внутри страны выгоднее его присутствия. Не менее важен и внешний аспект. Для международного сообщества такие ситуации — тревожный маркер. Они показывают, что политическая система становится менее предсказуемой, а правила игры — менее прозрачными.

Таким образом, история с выездом Порошенко — скорее симптом, подытожил эксперт. Система демонстрирует высокое внутреннее напряжение, при котором граница перестает быть просто линией на карте и превращается в инструмент политического контроля. Движения ключевых фигур здесь вписаны в гораздо более широкую борьбу, а ее последствия способны выходить далеко за рамки внутренней повестки.

*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга