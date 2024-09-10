Мишустин встретился с президентом Узбекистана

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках своего официального визита в Узбекистан провел встречу с президентом страны Шавкатом Мирзиеевым, сообщило РИА Новости.

Российский премьер-министр прибыл в республику 9 сентября на двухдневный визит. В понедельник он и его узбекистанский коллега Абдулла Арипов провели пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

Переговоры между Мишустиным и президентом Мирзиеевым состоялись во вторник, 10 сентября, в Сенате Республики Узбекистан.

Мишустин в начале встречи передал Мирзиееву приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Они обсудили дальнейшее укрепление российско-узбекских отношений, уделив особое внимание реализации соглашений, достигнутых в ходе государственного визита Путина в Узбекистан в мае.

Мишустин также отметил, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и Узбекистаном превысила 70%.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил нового посла в Молдавии.