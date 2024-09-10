Путин утвердил нового посла в Молдавии

Российский президент Владимир Путин назначил нового посла в Молдавии: Олег Озеров заменил на этом посту Олега Васнецова, как указано в документах, размещенных на официальном портале правовых актов. Об этом сообщило РИА Новости.

«Назначить Озерова Олега Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Молдова», — говорится в документе.

Другим указом Путин освободил от обязанностей текущего посла Олега Васнецова.

Назначение Олега Озерова новым послом в Молдавии происходит в период, когда российско-молдавские отношения остаются сложными и насыщенными вызовами. Озеров, ранее занимавший высокие посты в Министерстве иностранных дел России и имеющий богатый дипломатический опыт, будет стремиться укрепить связи между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Путин не полетит на ГА ООН, так как США — не лучшая страна для визита.