Миссия США при НАТО отреагировала на инцидент с воздушным пространством Эстонии

Миссия США при НАТО выступила с резкими обвинениями в адрес России в связи с инцидентом в воздушном пространстве над Балтийским морем, передает газета «Московский комсомолец».

Американская сторона утверждает, что российские истребители МиГ-31 нарушили воздушную границу Эстонии, и заявила о решительном осуждении этих действий.

Министерство обороны РФ ответило на эти обвинения, сообщив, что три истребителя МиГ-31 осуществляли плановый перелет из Республики Карелия в Калининградскую область и их маршрут пролегал исключительно над нейтральными водами Балтийского моря, без нарушения границ иностранных государств.

Эстонские власти, в свою очередь, заявили о нарушении своего воздушного пространства и инициировали запрос консультаций с НАТО в соответствии со ст. 4 устава альянса, которая предусматривает проведение совещаний при возникновении угрозы территориальной целостности или безопасности любой из стран-членов.

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал «ответить России» и сбивать ее самолеты.