Мицотакис отказался от встречи с вице-премьером Британии Дауденом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался от встречи с вице-премьером Великобритании, Оливером Дауденом. Он предпочел дождаться встречи с премьер-министром Риши Сунаком. Эту информацию раскрыл министр транспорта Великобритании Марк Харпер в интервью BBC.

«Заместитель премьер-министра предложил сегодня встретиться с премьер-министром Греции, но сделать это оказалось невозможным (из-за отказа Мицотакиса)… Правительство очень четко изложило свою позицию по поводу мраморов Элгина: они должны оставаться частью постоянной коллекции Британского музея», – сообщил Харпер.

Ранее Мицотакис выразил свое разочарование отменой намеченной на вторник встречи с Сунаком со стороны британской стороны. В своем заявлении он выразил надежду на обсуждение вопроса возвращения мрамора Парфенона из Британского музея. Премьер-министр Греции также заявил, что рассматривает скульптуры Парфенона, хранящиеся в Британском музее, как украденные, и выразил желание обсудить возможность их воссоединения с аналогичными скульптурами в Афинах.

Известно, что лорд Элгин, британский посланник в Константинополе с 1799 по 1803 годы, вывез из Греции значительное количество произведений древнегреческого искусства, включая статуи и метопы с Парфенона, кариатиду Эрехтейона и статую Диониса. Греция настаивает на возвращении этих скульптур, утверждая, что они были незаконно вывезены, в то время как Великобритания утверждает, что приобретение лордом Элгином было законным, и они являются собственностью Британского музея.

Кириакос Мицотакис является лидером консервативной партии «Новая демократия» с января 2016 года. Премьер-министр Греции с 26 июня 2023 года и в 2019-2023 годах. Депутат парламента Греции с 2004 года.

Ранее мы сообщали, что на Украину прибыла коллекция «Скифского золота», которая с 2013 года находилась в Амстердаме. Верховный суд Нидерландов в 2021 году постановил, что артефакты принадлежат Украине. Сама коллекция была собрана четырьмя крымскими музеями и двумя украинскими.