Мятежники в Нигере денонсировали все военные соглашения с Францией

Свергнувшая президента и захватившая власть в Нигере военная хунта объявила о полной денонсации всех военных соглашений с Францией, передает AFP.

Кроме того, как заявили мятежники в Нигере, на любую агрессию со стороны ECOWAS ответ последует немедленно, приводится в коммюнике.

«Нигерские мятежники отозвали полномочия у четырех послов Французской республики», - сообщает агентство.

26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.

Напомним, ранее Al Arabiya опубликовал первое фото свергнутого президента Нигера.