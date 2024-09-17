Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность и желание посетить Курскую область, пострадавшую от боевых действий, при условии предоставления гарантий безопасности от сторон конфликта, сообщило РИА Новости, ссылаясь на представительницу организации Галину Балзамову.

«Наши команды готовы оказывать помощь остающимся в Курской области при условии получения необходимых гарантий безопасности и согласования безопасного проведения гуманитарной операции с обеими сторонами конфликта. Мы добиваемся доступа в этот регион с самого начала эскалации», — заявила она.

МККК давно известен своей нейтральной и беспристрастной позицией в различных кризисных ситуациях по всему миру. Организация неоднократно демонстрировала свою способность работать в сложных и опасных условиях, оказывая помощь тем, кто пострадал от боевых действий.

Ранее сообщалось, что глава МККК прибыла в Москву.