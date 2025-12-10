«Мне лучше убираться отсюда»: Трамп из-за турбулентности прервал общение с журналистами в самолете

Из-за сильной турбулентности и резкого падения самолета в так называемые воздушные ямы, президент США Дональд Трамп был вынужден прекратить общение с журналистами на борту номер один. Традиционная пресс-конференция на борту всегда транслируется в прямом эфире, и видео с ответами президента на вопросы журналистов публикуется в интернете.

В обычном формате выступления американского лидера длится от четверти до получаса. Но по пути в Пенсильванию с рабочим визитом на борту самолета возникла нештатная ситуация. Трамп, поприветствовав свой пул журналистов, через несколько минут решил покинуть встречу.

«Думаю, нам лучше занять свои места, довольно суровый полет», — сказал журналистам президент.

Глава Белого дома заявил журналистам, что в ближайшее время они смогут с ним встретиться. Когда самолет преодолел очередную воздушную яму, журналисты дружно выдохнули с облегчением.

«Мне лучше убираться отсюда», — констатировал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трампа пригласили отдохнуть в Крыму.