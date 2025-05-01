Мнение о пророссийских настроениях в администрации Трампа опровергли в России

Администрация президента США Дональда Трампа вовсе не настроена дружественно по отношению к России. Такое заявление сделал Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций. Его точку зрения привело РИА Новости.

Дипломат назвал ошибочным мнение, что Трамп и его окружение настроены дружественно по отношению к РФ. По его словам, они стараются четко соблюдать только интересы Соединенных Штатов.

«Нельзя сказать, что новая администрация США пророссийская. Это было бы ошибкой. Она, конечно, проамериканская», — указал он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп столкнулся в Америке с сопротивлением со стороны «глубинного государства». За счет этого рейтинги главы Белого дома стали падать, а Сенат стал планировать новые антироссийские санкции. Экс-президент России также высказал мнение, что Трамп своими тарифами противостоит почти всему миру.