«Много говорили о санкциях»: Трамп раскрыл детали разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал содержание своих переговоров с Владимиром Путиным, признав, что Россия под руководством Владимира Путина умело противостоит санкциям.

По словам Трампа, российский лидер «не в восторге» от американских санкций и понимает, что могут последовать новые. При этом республиканец отметил, что Путин является профессионалом, так как Россия ловко адаптировалась к ограничительным мерам.

«Мы относимся к России жестче, чем к Ирану или любой другой стране», — заявил Трамп, подчеркнув свою непоследовательную политику в отношении Москвы.

Телефонный разговор 3 июля, ставший четвертым за последние полтора месяца, длился почти час и затронул ключевые международные проблемы. По данным помощника Путина Юрия Ушакова, лидеры обсуждали украинское урегулирование и ближневосточный кризис. Однако, как следует из последних заявлений Дмитрия Пескова, переговоры не изменили позицию России.

Ранее в США рассказали, чем российский президент Владимир Путин удивил американского коллегу Трампа.