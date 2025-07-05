Президент РФ Владимир Путин поразил президента США Дональда Трампа. Дело в том, что российский лидер смог поставить главу Белого дома в неловкое положение своим уверенным стилем ведения разговора, заявила в эфире телеканала CNN американская журналистка и академик Джилл Догерти.

Путин всегда знает, отметила она.

По мнению Догерти, глава РФ дал понять, что найдет способ реализовать свои действия либо силой, либо эффективными переговорами.

Таким образом, Путину удалось легко обыграть своего американского коллегу, сказала она.

Догерти также отметила и колоссальный опыт российского лидера, сказав, что Путин находится у власти на протяжении 25 лет.

Ранее сообщалось о том, что Трамп отреагировал на слова Путина о миротворческих усилиях США.