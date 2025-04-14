МО Армении потребовало от Азербайджана расследования обстрела в Хнацах

В Министерстве обороны Армении сообщили об инциденте, произошедшем в населенном пункте Хнацах, расположенном в Сюникской области. Согласно заявлению, азербайджанские войска открыли огонь по этому населенному пункту, повредив здание местного Дома культуры. Информация об этом была распространена пресс-службой оборонного ведомства Армении.

Армянская сторона обратилась к Азербайджану с требованием провести расследование данного обстрела.

Кроме того, Минобороны Армении напомнило о предложении, ранее озвученном аппаратом премьер-министра Армении, касающемся создания совместной группы для расследования подобных инцидентов на границе. Подчеркивается, что ответа на данную инициативу от Азербайджана пока не последовало.

Ранее сообщалось, что Симоньян предупредила Армению о последствиях плохих отношений с Россией.