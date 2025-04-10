Симоньян предупредила Армению о последствиях плохих отношений с Россией

Маргарита Симоньян выступила с заявлением о том, что будет с Арменией в случае ухудшения отношений с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

По словам главного редактора телеканала RT, в случае ухудшений отношений с Россией Армении грозят неприятные последствия. Симонян отметила, что если отношения между двумя странами станут недружелюбными, то России будет очень грустно, а вот Армении, скорее всего, не будет вообще.

Напомним, что 26 марта парламент Армении принял в окончательном чтении законопроект о намерении вступить в Евросоюз. Ранее также сообщалось о том, что в Госдуме предрекли печальные последствия для Армении после отказа финансировать ОДКБ — первый зампред комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлев предположил, что Ереван столкнется с печальными последствиями.