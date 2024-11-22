Подразделения группировки войск «Центр» успешно освободили населенный пункт Новодмитровка в Донецкой Народной Республики, как сказано в недельной сводке министерства.

Кроме того, в МО РФ рассказали о запуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник», которая была нацелена на объект оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Боевые блоки ракеты достигли заданной цели, что говорит об успехе проведенной операции.

ВС РФ продолжают противодействовать формированиям ВСУ на территории Курской области. Минобороны РФ представило сводку о ходе СВО по состоянию на пятницу, 22 ноября 2024 года.

Подразделения группировки войск «Север» успешно нанесли удары по украинским формированиям в окрестностях девяти населенных пунктов. В ходе атаки уничтожены личный состав и техника противника в районах нескольких населенных пунктов Сумской области.

За последние сутки ВСУ потеряли 150 единиц живой силой. Российским солдатам удалось уничтожить 4 автомобиля, артиллерийское орудие и 2 миномета. С начала ведения боевых действий на Курском направлении противник потерял более 34 тыс. военнослужащих. Операция по ликвидации формирований ВСУ продолжается.

Российские вооруженные силы выполняют поставленные задачи, стремясь укрепить свои позиции и обеспечить безопасность на оккупированных территориях. В то же время, украинская армия ведет сопротивление.

Ранее ВС РФ подняли флаг в Курахово, города, находящегося на территории ДНР. Триколор водрузили в центральной части города. Также он появился в небе над освобожденной Новоселидовкой, как сообщил Владимир Рогов.