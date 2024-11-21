Вооруженные силы Российской Федерации установили флаг в центральной части Курахово, города, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Об этом в разговоре с ТАСС заявил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты.

Согласно последним полученным данным, российские войска успешно продвинулись на северных участках города Курахово и вдоль южного берега местного водохранилища. Наступательные действия сосредоточены вдоль Запорожского проспекта.

Кроме того, бойцам ВС РФ удалось водрузить первый российский флаг в центре Курахово. Ранее они уже подняли знамя над освобожденной Новоселидовкой в ДНР. Об установленном знамени также рассказал Владимир Рогов.

В четверг, 21 ноября, также стало известно об освобождении села Дальнее. Успехом увенчалось наступление «Южной» группировки войск, как отметили в МО РФ.

Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял о создании временных администраций во взятых под контроль городах новых регионов. Там же займутся восстановлением поврежденной инфраструктуры.