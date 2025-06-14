Российская Федерация вновь обменяла военнослужащих, находящихся на территории Украины, на украинских военнопленных, как сообщили в Министерстве обороны России. Это уже четвертый раунд обмена в рамках заключенных в Стамбуле договоренностей Москвы и Киева.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военные находятся в Республике Беларусь. Им предоставляют необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

«14 июня, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что все военнослужащие, освобождённые из украинского плена, будут направлены в Россию для прохождения лечения и восстановления в медицинских учреждениях, подведомственных Министерству обороны.

Ранее сообщалось, что Украина для России передала 27 тел погибших российских военнослужащих. При этом Киев получил не меньше 1212.