«Мобилизация от безумия»: во Франции выступили против отправки войск на Украину

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о том, что французам необходимо решительно выступить против отправки войск на Украину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление политика в соцсетях.

По словам Филиппо, ранее Зеленский уже заявлял о том, что войска из Франции первыми прибудут на Украину. Французский политик призвал к тому, что «мобилизация против этого безумия» во Франции должна быть обширной.

Напомним, что 27 марта французский президент Макрон уже заявлял о том, что несколько стран готовят отправку «сил сдерживания» на Украину. Ранее также сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон раскрыл план размещения войск коалиции на Украине.