Президент Франции Эмманюэль Макрон поделился стратегическими планами и заявил о возможности размещения «войск подстраховки» в стратегических районах Украины. Об этом пишет французская газета Le Monde.

По словам лидера Франции, речь идет о создании определенной «коалиции добровольцев» с особой миссией.

Французский лидер подчеркнул принципиальные особенности новой военной инициативы. Предполагаемые силы якобы не станут миротворческими и не заменят украинскую армию. Их основная задача — долгосрочная поддержка киевского режима и так называемое сдерживание России.

Макрон отметил, что войска не будут размещаться непосредственно на линии соприкосновения. Президент Франции представил их как стратегический инструмент влияния, который должен продемонстрировать готовность международного сообщества противостоять возможному конфликту с Россией. При этом президент Путин не раз заявлял о том, что Россия не представляет никакой угрозы для стран Запада. Детали формирования «коалиции добровольцев» и список стран-участниц пока остаются неизвестными.

Ранее США захотели до конца апреля добиться остановки огня на Украине.