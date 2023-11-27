«Мог бы выступить в качестве третьей силы»: способен ли Илон Маск повлиять на конфликт Израиля и Палестины

Американский предприниматель Илон Маск прибыл в Израиль, где встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Учитывая то, что война на Ближнем Востоке волнует весь мир, а миллиардер уже неоднократно делал политические заявления, некоторые эксперты предположили, что он попытается разрешить конфликт сторон.

Журналист и политолог Борис Межуев рассказал нам, способен ли Маск внести в свой вклад в мирное урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной.

«Его роль в посредничестве я бы не преувеличивал, но он мог бы выступить в качестве некой третьей силы, не принадлежащей ни к Республиканской, ни к Демократической партии США при переговорах. Проблема же заключается в том, что в настоящий момент стороны уже не понимают, что они защищают», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо того, что Израиль и Палестина ведут противостояние без четких целей, есть еще один нюанс. Проблемы международных конфликтов, по словам эксперта, решаются Вашингтоном самостоятельно, без участия Маска.

«Главным образом Маск будет пытаться избавиться от репутации антисемита, которой он обзавелся из-за отказов блокировать те или иные аккаунты в своей соцсети. Я думаю, именно за этим он приехал в Израиль, так как у него нет возможности на что-то повлиять, кроме собственного образа. Возможно, предложит обеспечение Израиля системами Starlink, не более», — заключил Межуев.

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