«Могут организовать убийство»: что будет с журналистом Трушиным, на чьей двери нарисовали пентаграмму

Преступников удалось задержать — ими оказались мужчина и девушка, выполнявшие задания из чат-бота в Telegram. За каждую выполненную просьбу им платили по 5 тысяч рублей. Однако остается открытым вопрос о том, чем закончится история для самого Трушина.



Как известно, Киев не останавливается на запугивании, а переходит со временем к терактам. Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал, как может развиваться ситуация.

«Я уверен, могут организовать убийство. Они убивают всех, на кого покуситься проще всего. Здесь цель — запугать других», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Аналогичные инциденты случались с военкорром Владленом Татарским и писателем Захаром Прилепиным — их украинцы тоже сначала пытались запугать, а в дальнейшем устраивали покушения. Татарский в итоге погиб, что вызвало широкий резонанс в России.

«Это тот случай, когда убийства представляют собой не способ достижения цели, а саму цель диверсионной деятельности. И это было всегда в истории», — отметил эксперт.

Ранее украинские боевики по ошибке разбомбили многоквартирный дом в Запорожье.