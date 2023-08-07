«Могут поддержать новый политический режим»: стало известно, кому поможет ЧВК «Вагнер»

Один из лидеров переворота в Нигере попросил ЧВК «Вагнер» о помощи, а компания уже рассматривает этот запрос. Об этом сообщило известное американское издание. По мнению аналитиков, помощь российской ЧВК нужна местным организаторам переворота для удержания власти.

Политолог Вадим Сипров считает, что Нигеру грозит военная интервенция со стороны Франции и ее союзников в Африке — Сенегала, Бенина и Кот-д’Ивуар.

«В Париже прекрасно понимают, что собственных ресурсов для восстановления рухнувшего режима у них недостаточно. На территории Нигера находятся около тысячи французских военных, но этого не хватит, чтобы противостоять армии и народу этой африканской страны», — рассказал Сипров в разговоре в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, переворот в Нигере вывел страну из-под французской сферы влияния. И теперь «Франция сколачивает коалицию для военной интервенции». Однако африканская страна надеется на поддержку.

«Буркина-Фасо, Мали и Гвинея могут ввести свои военные контингенты в случае интервенции. Не исключено, что эта коалиция будет шире. Президент Алжира заявил, что силовая акция против Нигера станет прямой угрозой для его страны. Значит он тоже может прийти на помощь», — пояснил политолог.

Также Сипров заявил, что ЧВК «Вагнер» вполне вероятно может поучаствовать в происходящем.

«Заявления главы ЧВК Евгения Пригожина свидетельствуют о поддержке нового режима и готовности помочь по просьбе новых руководителей страны. При благоприятном сценарии они выполнят миссию по поддержанию мира. А в случае военного конфликта с участием иностранных государств «вагнеровцы» могут поддержать новый политический режим», — предположил собеседник издания.

При этом эксперт отметил, что появление «Вагнера» в Нигере может вызвать негодование в адрес России. По его словам, на Западе это назовут «вмешательством», несмотря на угрозу со стороны профранцузской коалиции.

Ранее мы писали о том, что в МИД Италии не нашли признаков причастности России к перевороту в Нигере.