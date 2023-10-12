«Могут совершить теракт, как с башнями-близнецами»: на что готовы США, чтобы вмешаться в войну Израиля и ХАМАС

Гуманитарная и энергетическая блокада Палестины со стороны Израиля продолжается: электричество, вода, топливо и множество товаров не пропускаются в сектор Газа. Таким образом Тель-Авив надеется заставить ХАМАС сдаться.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий оценил вероятность того, что террористическое движение откажется от своих первоначальных планов и пойдет на мирные переговоры. По его мнению, такого не случится, так как вскоре Палестину поддержат союзники.

«ХАМАС не сдастся, по крайней мере в ближайшее время. Дело в том, что конфликт, напротив, будет набирать обороты, военная мощь движения будет увеличиваться: присоединятся другие силы со стороны мусульманских стран. Это Иран, Ирак, и другие. Возможно, присоединятся и египетские силы, ливийские отряды», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не исключено, добавил собеседник, что Израиль от безвыходности и из-за неэффективности блокады будет применять запрещенное оружие, вплоть до ядерного. После этого весь арабский мир объединится, что, опять же, сыграет на руку ХАМАС.

В то же время легкой победы движение не добьется, даже при участии третьих сторон в конфликте.

«США не хотят потерять контроль на Ближнем Востоке, уже отправили туда свои отряды и военные корабли, что вполне логично. Ситуация создала атмосферу пороховой бочки. Я подозреваю, что США могут в скором времени даже совершить теракт на своей территории или в странах ЕС, чтобы найти причину официального вхождения в войну, как это было в 2001 году с башнями-близнецами в Нью-Йорке, что послужило поводом вторгнуться в Афганистан и начать двадцатилетний конфликт», — отметил Галицкий.

Ранее израильские власти официально запретили лечить боевиков ХАМАС в государственных больницах.