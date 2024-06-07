Выяснилось, как Россия ответит на обстрел ВСУ Луганска

Вооруженные силы России будут отрезать поставки ракет АТАСМS из США, чтобы силы ВСУ не могли достать до мирных жителей. Об этом в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Ранее, 7 июня, в результате обстрела со стороны Украины в Луганске обрушился подъезд жилого дома. Известно о трех погибших, пострадали 35 человек, в том числе трое детей. В Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ целенаправленно били по жилым кварталам Луганска пятью ракетами АТАСМS. Средствами ПВО удалось сбить четыре ракеты, а оставшаяся попала в жилой дом. Также повреждения получили две школы, три детских сада, Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства и один из корпусов Далевского университета.

В качестве ответных мер российские войска будут действовать профессионально и уничтожать цели вдали от мест проживания мирного населения, подчеркнул Журавлев.

«Нужно уничтожать склады с боеприпасами и железнодорожные пути. Если перерезать поставки западного вооружения, то ВСУ просто не смогут достать до мирного населения. Удары будут все слабее и слабее, пока мы не отгоним их достаточно далеко, чтобы они совсем не могли достать до людей», — пояснил политолог.

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