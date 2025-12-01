«Молчание в эфире»: литовские журналисты объявили забастовку из-за поправок о цензуре

В Литве разразился конфликт между властями и журналистским сообществом, пишет «МК». Работники национального медиа-холдинга LRT (Литовского национального радио и телевидения) объявили о начале недельной забастовки в знак протеста против действий правительства.

По мнению журналистов, власти страны пытаются установить контроль над независимыми СМИ. Накануне парламент республики одобрил поправки к законодательству о деятельности общественного вещателя.

Новые нормы существенно упрощают процедуру отстранения от должности руководства LRT — для этого теперь потребуется простое большинство голосов при проведении тайного голосования.

Журналисты расценивают эти изменения как инструмент для назначения на ключевые посты лояльных правительству людей.

Несколько политических партий Литвы открыто обвиняют LRT в предвзятости при освещении событий. В ответ парламентарии планируют заморозить бюджет общественного вещателя и снизить долю налоговых поступлений, направляемых на его финансирование.

В знак протеста LRT начинает масштабную кампанию сопротивления, которая будет включать в себя минуты молчания в эфире и другие формы гражданского неповиновения. Сотрудники медиа-холдинга также организуют массовую акцию протеста перед зданием Сейма, запланированную на 9 декабря.

Журналисты LRT призвали общественность поддержать их борьбу за сохранение свободы слова. Они провели параллели между действиями литовских властей и примерами из Венгрии, Словакии, Польши и Грузии, где, по их мнению, также происходило постепенное ограничение независимости СМИ.

Ранее сообщалось, что Эстония столкнулась с многомиллионными расходами на поддержание газовой инфраструктуры.