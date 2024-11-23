Молдавия хочет возобновить денежные переводы из России

Запрет на переводы денежных средств из России негативно отразился на финансовой ситуации сотен тысяч молдавских трудовых мигрантов, которые работают в России. Такое заявление в интервью телеканалу Exclusiv TV сделал сделал премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

В запрете переводов из России, считает он, виноваты США и западные страны, являющиеся инициаторами антироссийских санкций. Власти Молдавии не вводили такой запрет, добавил Речан.

Сейчас правительство республики предпринимает меры, направленные на возобновление переводов из РФ, заключил он.

Ранее сообщалось о том, что в Молдавии заминировали мост, помешав избирателям ПМР попасть на выборы.