В Молдавии заминировали мост, помешав избирателям ПМР попасть на выборы

Мост Рыбница-Резина, по которому избиратели Приднестровья пытались попасть на выборы, был заминирован неизвестными. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.

Полиция получила сообщения о заложенном устройстве на мосту 3 ноября в разгар президентских выборов в Молдавии. При этом речь идет про переправу Рыбница-Резина: именно по нему жители непризнанной территории пытаются проехать к избирательным участкам.

Как уточнили в инспекторате, мост временно перекрыт, на месте работают оперативные группы.

Отметим, что информация о минировании может не подтвердиться, так как недавно неизвестные также сообщали об аналогичных угрозах на избирательных участках. ЦИК эти сведения опровергла. Не исключают, что очередное сообщение — часть информационной борьбы и попытка сорвать выборы.

Ранее сообщалось, что в Молдавии стартовал уже второй тур президентских выборов.