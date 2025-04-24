На милитаризацию Молдавии будет выделено еще 60 млн евро, сообщила в ходе визита в Кишинев глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Согласованный дополнительный пакет помощи для республики включает в себя, в том числе, усиление возможностей противовоздушной обороны, заявила она на пресс-конференции в Кишиневе, которую транслировала пресс-служба ЕК.

Средства будут предоставлены Молдавии из внебюджетного Европейского фонда мира, большая часть которого идет на финансирование расходов стран Евросоюза для военных поставок на Украину. Ранее из этого фонда Молдавия получила 200 млн евро.

Напомним, западные страны в тандеме с представителями молдавской власти во главе с президентом Майей Санду проводят политику милитаризации Молдавии и пропаганде антироссийских настроений.

Ранее МИД РФ опубликовал предупреждение для россиян, собравшихся посетить Молдавию.