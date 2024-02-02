Молдавия пообещала не дать РФ открыть избирательные участки в Приднестровье на выборах президента

Власти Молдавии не дадут России открыть свои избирательные участки на приднестровской территории во время президентских выборов. Об этом заявил глава национального парламента Игорь Гросу в своем интервью, которое он дал телеканалу Jurnal.

По его мнению, такие действия незаконны и некорректны. Ранее Россия использовала подобную практику, не согласовывая ее с Кишиневом, но это было до нынешнего правительства в Молдавии. Теперь все изменится.

«Это было незаконно, но кое-кто закрывал на это глаза», - указал он.

Гросу заявил, что молдавские власти не пропустят в Приднестровье российских организаторов выборов. Молдавия проявит твердый характер и станет действовать очень решительно. Вдобавок ко всему, можно запретить голосование в российском посольстве в Кишиневе.

Ранее Россия заявила о принятии экстренных мер в отношении всех молдавских официальных лиц. Им навсегда закрыт въезд на территорию РФ. Это стало ответом на недружественные действия правительства Санду в отношении Москвы.