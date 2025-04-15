Молдавские власти нарушают все договоренности в отношении Приднестровья. Им стоит провести переговоры, чтобы сохранить мир в регионе. Об этом в открытом письме к мировой общественности заявил Объединенный совет трудовых коллективов Приднестровской Молдавской Республики. Об этом рассказало РИА Новости.

В Приднестровье заверили, что выступают за мир со всеми окружающими республику странами. В то же время Молдавия создает преграды для добрососедства. В частности, она препятствует подаче газа в ПМР, тем самым ухудшая экономическую ситуацию и снижая уровень благополучия местных жителей.

«Выражаем обеспокоенность растущим напряжением и нагнетанием атмосферы конфронтации в молдо-приднестровском урегулировании. Молдавия систематически нарушает все договоренности переговорного процесса», — указано в документе.

Молдавию также обвинили в том, что она нарушает все базовые права жителей Приднестровья: на социальное обеспечение, на здоровье, достаточный жизненный уровень и так далее.

Ранее посол РФ в Молдавии заявил, что Украина стала привлекать молдаван к участию в терактах. В то же время Кишинев закрывает глаза на то, что в стране происходит вербовка граждан для совершения преступлений.