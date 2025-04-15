Посол Российской Федерации в Кишиневе Олег Озеров сообщил в эфире телеканала Canal 5, что Служба безопасности Украины проводит работу по привлечению людей в Молдавии к участию в террористических актах.

Как он сообщил, ранее были арестованы двое жителей Молдавии, которые были привлечены к сотрудничеству Службой безопасности Украины и планировали совершить террористические атаки в России. Также украинские спецслужбы привлекли к своей деятельности граждан России, находящихся в республике.

«Если молдавские спецслужбы не знали, что на территории Молдовы проводится вербовка людей для организации террористических актов в России, значит, они работают непрофессионально. Но если знали, возникают вопросы об их соучастии в такого рода действиях», — подчеркнул дипломат.

Сотрудник дипломатического ведомства утверждает, что у российской стороны есть точная информация о месте проведения вербовки и здании, где проводились психофизиологические исследования, включая использование детектора лжи.

Ранее глава СК РФ Бастрыкин рассказал, как украинские спецслужбы вербуют российских школьников для диверсий.